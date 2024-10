Justice: L'affaire des 94 milliards atterrit au parquet financier, assure Me Khourreyssi BA

Le régime de Macky Sall, longtemps accusé d’avoir protégé l'ancien directeur des Domaines Mamour Diallo, est tombé. Ousmane Sonko, l’accusateur, est désormais au pouvoir. Cependant, ne pensez surtout pas que l'actuel Premier ministre a perdu son intérêt à ce que la lumière soit faite dans l'affaire des 94 milliards. Il faut juste comprendre que le temps de la justice n’est pas le même que celui des hommes. Le dossier est entre de bonnes mains.



Me Khoureyssi Ba, avocat d’Ousmane Sonko, confie à nos confrères du journal L’Observateur que "le dossier est actuellement entre les mains du procureur de la nouvelle juridiction, le pool judiciaire financier. Je suis presque certain qu’il s’y trouve. C’est au fur et à mesure des initiatives du procureur et du juge d’instruction que nous sommes informés. Mais ne soyez pas surpris si ce dossier avance", assure la robe noire.



Du côté de l’accusé, le flou persiste. Me El Hadji Diouf, avocat de Mamour Diallo, déclare : "Je ne suis pas au courant de la transmission du dossier au pool judiciaire financier, et Mamour Diallo ne m’a pas encore saisi à ce sujet."



Cette affaire de corruption présumée, qui a fait couler beaucoup d’encre, s’est invitée dans de nombreux débats publics. Après les accusations d’Ousmane Sonko, l'Assemblée nationale a mis en place une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur l'affaire. Finalement, Mamour Diallo a été purement et simplement blanchi. La commission avait estimé que les recoupements effectués dans le cadre de cette enquête avaient démontré qu’il ne pouvait pas y avoir eu détournement de derniers publics.