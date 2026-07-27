Justice : Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba cueillis par la Cybersécurité

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé ce lundi à l'interpellation de trois militants du parti Pastef-Les Patriotes. Les mis en cause sont Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba.
Selon les éléments d'information disponibles, ces trois acteurs s'étaient récemment distingués par leurs prises de parole et chroniques diffusées sur la plateforme en ligne Feenal Digital. Les motifs exacts de leur convocation par les services de la cybersécurité n'ont pas encore été précisés par les autorités.
Selon les éléments d'information disponibles, ces trois acteurs s'étaient récemment distingués par leurs prises de parole et chroniques diffusées sur la plateforme en ligne Feenal Digital. Les motifs exacts de leur convocation par les services de la cybersécurité n'ont pas encore été précisés par les autorités.
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