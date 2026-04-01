Justice : Le chroniqueur Adama Falls placé sous mandat de dépôt et jugé ce mercredi

Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) et chroniqueur de web TV, Adama Fall a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 30 mars 2026. Déféré par la Sûreté Urbaine du commissariat central de Guédiawaye, il a été écroué par le procureur Saliou Dicko pour les chefs d'inculpation de « diffusion de fausses nouvelles et outrage ».







Son procès est prévu dès ce mercredi 1er avril 2026. Il sera traduit en flagrant délit devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.



Cette procédure accélérée fait suite à des propos tenus lors d'émissions diffusées sur les plateformes numériques Source A et Public SN TV, dont des séquences sont devenues virales sur les réseaux sociaux.







L'origine de l'affaire remonte à une précédente interpellation pour défaut de permis de conduire. Dans ses interventions médiatiques, Adama Falls aurait affirmé que les agents de police ayant procédé à son contrôle routier lui auraient proposé un « arrangement financier » contre sa libération.



Ces déclarations, jugées attentatoires à l'honneur de l'institution policière, lui valent aujourd'hui son retour à la maison d'arrêt de Rebeuss en attendant son jugement.

