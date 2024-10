Justice: Ousseynou Nar Gueye réclame la paternité du parti SET au ministre Guirassy

L'expert en communication Ousseynou Nar Gueye accuse le ministre Moustapha Guirassy, de "vol", d'"usurpation" du nom du parti Sénégal en tête (Set). Mieux, il lui convie devant la justice.



« J'accuse Moustapha Guirassy devant l'opinion et devant la Justice. J'exige que Moustapha Mamba Guirassy me verse le principal, ainsi que des dommages et intérêts pour l'utilisation, depuis mars 2018, de ma propriété intellectuelle : l'acronyme, le nom et la signification du parti Set (Sénégal en tête) », a déclaré Ousseynou Nar Guèye dans une note.



Il demande également à l'allié du pouvoir de « cesser immédiatement d'utiliser le nom du parti jusqu'au règlement de ce qui lui est dû, ainsi que des compensations pour la future cession de droits de propriété intellectuelle sur ce nom ; un préjudice moral et financier que j'évalue à plusieurs dizaines de millions de F CFA ».



M. Gueye déclare être « désormais convaincu que Guirassy n’est plus légitime pour donner des leçons de morale ni pour diriger ceux qui œuvrent à l'amélioration de l'intellect de nos jeunes au sein de l'Éducation nationale ».