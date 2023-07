Justice: Samuel Eto’o risque la prison

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), est en grande difficulté. Selon des médias camerounais l'une de ses filles, Erica do Rosario Nieves, a intenté une action judiciaire pour le non payement de la pension alimentaire.



En février 2022, Erica de Rosario Nieves a été légalement reconnue par un tribunal comme la fille de Samuel Eto'o, ancien capitaine des «Lions» indomptables du Cameroun. Un juge avait décidé à l’époque que la jeune femme de 22 ans devait percevoir une pension alimentaire de 1400 euros par mois. Un accord non respecté par le joueur. Conséquence, aujourd’hui sa fille demande une peine de prison pour l’ancien attaquant du FC Barcelone.



« Il doit à sa fille plus de cinq ans de pension et continue de défier la Justice. L’économie d’Érika est très faible alors qu’Eto’o ne vit que du luxe », a d’ailleurs expliqué l’avocat d’Erika do Rosario Nieves. Le préjudice serait estimé à 90 000 euros.



Rappelons que l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone a été condamné il y a un an à 22 mois de prison suite à une fraude fiscale estimée à 3,8 millions d'euros.