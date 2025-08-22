Justice : Seydina Lay Diène déféré au parquet jeudi pour « diffamation, insulte… »

Seydina Lay Diène, âgé de 34 ans , arrêté pour « diffamation, discours contraire aux bonnes mœurs et insulte » a été déféré au parquet, hier jeudi. Le Propriétaire des comptes, « Yonou deugu », « Cambérène Sa kaw » et « Oulamahou », avait multiplié les sorties dans les réseaux sociaux en s’attaquant gravement à Serigne Idrissa Thiaw et son « Dahira ».



Selon Libération dans sa parution de ce vendredi, Idrissa a porté des accusations graves à l’encontre de Serigne Idrissa Thiaw et de son « dahira ». En effet, selon le mis en cause, « le dahira est financé par des lobbies LGBT » il soutient également que Serigne Idrissa a marabouté à mort le défunt Cherif Ousseynou Lahi qui se trouve être le petit frère de son père. Pis, il est même allé jusqu’à qualifier le « Dahira » du plaignant de « Akhlou Thiounkourou ».



C’est sur ces circonstances que Serigne Idrissa Thiaw est allé porter plainte contre le mis en cause. Une plainte qui a conduit à son défèrement au parquet hier jeudi.