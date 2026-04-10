Justice et Impunité : La rue se mobilise contre Macky Sall ce samedi

Dakar et Ziguinchor s'apprêtent à vibrer au rythme de la contestation ce samedi 11 avril 2026. Dans un communiqué conjoint publié ce jour, le Collectif des Familles des Martyrs, l’Initiative Zéro Impunité (IZI) et le Collectif des Victimes de Macky Sall appellent à des marches pacifiques simultanées pour exiger que la lumière soit faite sur les violences politiques ayant marqué la période de mars 2021 à février 2024.







Le mot d'ordre de ces rassemblements est clair : la lutte contre l'impunité. Les organisateurs réclament l'ouverture de procédures judiciaires pour situer les responsabilités dans les "graves violations des droits humains" commises sous le régime précédent. Cette mobilisation intervient dans un climat où la soif de justice reste une préoccupation majeure pour de nombreuses familles de victimes à travers le pays.



Au-delà du cadre national, la manifestation prend une tournure diplomatique inédite. Les collectifs entendent exprimer publiquement leur gratitude envers l’État du Sénégal et l’Union Africaine pour leur refus de soutenir la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU.





Les signataires du communiqué, dont Pape Abdoulaye Touré et Boubacar Seye, exhortent la communauté internationale à suivre cet exemple. Ils demandent officiellement aux États membres des Nations Unies de rejeter cette candidature tant que les comptes n'auront pas été rendus concernant la répression des manifestations de ces dernières années.



Les manifestations débuteront précisément à 10 heures ce samedi. À Dakar, le cortège s'élancera de l'avenue Bourguiba, entre le supermarché Casino et le rond-point Jet d’eau. À Ziguinchor, fief historique de la contestation, le rassemblement est prévu entre l'Hôpital régional et le rond-point Jean-Paul II. Les organisateurs invitent les citoyens, ainsi que la presse nationale et internationale, à une participation massive pour transformer cette journée en un moment fort de l'exigence de redevabilité au Sénégal.

