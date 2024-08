Justice : le Collectif des victimes de Macky Sall saisit le Roi du Maroc Mouhamed VI

Le collectif des victimes de Macky Sall a adressé une lettre de demande de soutien au Roi du Maroc Mouhamed VI, dans le cadre de la lutte contre l’impunité au Sénégal.



« Macky Sall, en quittant le pouvoir, a laissé derrière lui un pays endeuillé par une gouvernance marquée par le sang et les larmes de centaines de victimes. Il s’agit de la pire période qu’ait connue notre nation », indique la lettre.



Dans le document, il est noté que plus de « 80 morts » ont été recensés lors des manifestations politiques, des disparus, des citoyens désespérés forcés à l’exil ou ayant péri en Méditerranée. « Des détentions arbitraires ont eu lieu, laissant de nombreuses personnes dans des conditions difficiles, assoiffées de justice et en quête de vérité ».