PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Justice : le journaliste Doudou Coulibaly envoyé en prison



Justice : le journaliste Doudou Coulibaly envoyé en prison
Le journaliste Doudou Coulibaly a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de son face-à-face avec le procureur de la République, a confirmé son avocat, Me Aboubacry Barro.
 
Son dossier, enrôlé en flagrant délit, sera examiné le lundi 25 août 2025 devant le tribunal de Dakar.
 
Le journaliste est poursuivi pour “offense à un chef d’État étranger et à une personnalité disposant des prérogatives du chef de l’État du Sénégal.”
Moussa Ndongo

Jeudi 21 Août 2025 - 18:58


