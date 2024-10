Justice: reddition des comptes, les lenteurs "justifiés" du parquet financier

Après l'installation du pool judiciaire financier et la prestation de serment de ses membres, les choses ont commencé à bouger. Le procureur financier, Elhadji Alioune Abdoulaye Sylla, a démarré en grande pompe, lançant les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC) sur plusieurs affaires.



Parmi elles, l'ancien directeur de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), Lat Diop, est dans le viseur à la suite d'une plainte déposée par le directeur de 1XBet, Mohamed Dieng. Le procureur financier s'est saisi du dossier, ce qui a conduit au placement sous mandat de dépôt de Lat Diop par le juge d'instruction financier, pour des accusations de détournement de deniers publics, d'extorsion et de blanchiment de capitaux.



Après l'ancien ministre des Sports, le parquet financier semble s'intéresser à d'autres personnalités publiques, comme les anciens ministres Moussa Bocar Thiam, Mame Mbaye Niang, ainsi que l'ancien directeur général du FERA, Pape Ibrahima Faye. Cependant, selon nos confrères de L'Observateur, la reddition des comptes avance à des rythmes différents en fonction des personnes concernées. Ces personnalités citées n'ont, pour l’instant, fait l’objet que d’annonces, n'ayant pas encore été convoquées à la DIC pour les besoins de l'enquête préliminaire. Toutefois, dans le cas de Mame Mbaye Niang, l’enquête semble progresser, avec un mandat donné à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane pour examiner des sociétés lui appartenant.



Cette lente progression du pool judiciaire financier s'explique par sa récente création. Il s'agit d'une juridiction spéciale compétente dans des domaines spécifiques tels que la corruption, les détournements, l'escroquerie, le blanchiment de capitaux, les infractions fiscales et douanières, ainsi que le trafic de stupéfiants et d'autres infractions économiques et financières.



Les magistrats de cette nouvelle juridiction n'ont été installés que le 17 septembre dernier, soit il y a moins d'un mois. Le parquet financier, le collège des juges d'instruction financiers, la chambre de jugement financière, la chambre d'accusation financière et la chambre des appels financière viennent tout juste de recevoir leurs premiers membres, selon un magistrat interrogé par le journal.



En ce qui concerne la reddition des comptes, il appelle à la patience, rappelant que "les responsables de l'ancien régime ayant géré des fonds publics ne peuvent pas être arrêtés de manière précipitée".

Par ailleurs, il existe également les rapports de l'Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et de la Cour des Comptes, qui peuvent déclencher des poursuites. Selon un juge de la Cour d’appel, "à ma connaissance, aucun de ces rapports n’a épinglé des dignitaires de l'ancien régime. En leur absence, les poursuites seront plus complexes."



Il ajoute que "cela prendra du temps, mais à mesure que des rapports de contrôle arriveront et que d'autres affaires seront mises au jour, le pool judiciaire financier fonctionnera bientôt à plein régime à tous les niveaux".