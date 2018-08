Juve : deux maillots vendus par minute, rupture de stock... Cristiano Ronaldo rapporte déjà gros !

En réussissant à attirer Cristiano Ronaldo (33 ans), la Juventus Turin a signé le transfert de l'été moyennant 117 millions d'euros. La Vieille Dame espère évidemment rentabiliser cette transaction, sportivement d'une part, mais aussi d'un point de vue marketing. Et à ce niveau, on peut d'ores et déjà parler de réussite d'après les premiers chiffres révélés ce dimanche par le quotidien Tuttosport.



La «Ronaldomania» s'empare de Turin !



«Deux maillots par minute», c'est le titre choc affiché en Une du journal sportif qui révèle que le club piémontais vend en moyenne 120 maillots du quintuple Ballon d'Or par heure ! Enfin ça, c'était avant que la Juve soit confrontée à une rupture de stock après avoir vendu 55 000 tuniques en trois semaines cet été ! En effet, le média explique que le club a passé la commande de maillots auprès d'Adidas il y a un an, bien avant qu'il soit question de l'arrivée du Portugais, absolument pas envisageable à ce moment-là. Victimes du succès de cette «Ronaldomania», les fans bianconeri qui n'ont pas encore leur maillot vont devoir patienter jusqu'à fin septembre pour acquérir la précieuse tunique.



Un transfert amorti à terme ?



Malgré ce contretemps, le septuple champion d'Italie en titre peut dès à présent se frotter les mains puisque l'effet Cristiano Ronaldo a déjà engendré une hausse des revenus marketing estimée à 6,3 M€ ! A ce rythme, les Transalpins pourraient récolter entre 55 et 65 M€ rien que grâce aux ventes de maillots sur l'ensemble de la saison. A ce montant, il faudra bien sûr retrancher les coûts de fabrication et de gestion des boutiques, mais l'affaire n'en reste pas moins juteuse. A terme, la Juve pourrait bien toucher au but en amortissant une bonne partie du transfert de CR7 rien que grâce aux gains marketing générés. Et encore, pour l'instant, l'ancien Merengue n'a pas encore disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. En cas de nouvelles prouesses du Lusitanien et de beau parcours européen des Bianconeri, le club piémontais peut s'attendre à toucher un sacré jackpot !