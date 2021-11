Kabatoki : Papa Mademba Biteye casque fort pour l’éducation, la santé et le sport, dans son fief

C’est une commune en joie qui a accueilli ce dimanche 31 octobre 2021 le leader de KREM et Directeur Général de Senelec, Papa Mademba Bitèye venu joindre l’acte à la parole avec une série de donation en faveur de la population.



Ce sont au total 2050 kits scolaires composés de sacs d’écoliers garnis de fournitures scolaires, un bus pour le transport des élèves de Kabatoki et du matériel pour l’ASC JOKKO qui ont été distribué par le leader du KREM.



A cet appui vient s’ajouter la pose de la 1ère pierre de la maternité de cette même commune.



La cérémonie officielle de remise de ce don de matériels scolaires, s’est déroulée, le dimanche 31 octobre dans l’enceinte du terrain de basket de Kabatoki avec la présence de tous les responsables politiques de Kaolack dont La nouvelle tête de liste de Benno Bokk Yaakar et candidat à la Mairie de Kaolack, des autorités éducatives et sanitaires de la région.



Prenant la parole à la cérémonie de pose de 1ère pierre de la maternité, l'imam Cheikh Tidiane Cissé de Médina Baye a béni le chantier de cette d'une grande maternité moderne de 12 lits et s’est réjoui qu’un digne fils de Kaolack soit l l’initiateur de ce geste hautement symbolique de son attachement à son terroir.



Ce grand rendez-vous a aussi enregistré la présence de l'Inspecteur Académique de Kaolack en compagnie des IEF de Kaolack commune et département, le médecin chef régional, le Président du CRG de lutte etc. venus témoigner aux populations les nombreuses actions du leader de KREM en faveur de l'éducation, de la santé et du Sport.



L’ASC JOKKOO de Kabatoki n’a pas été en reste avec son lot d’équipements sportifs suivi de l’annonce du démarrage des travaux de réhabilitation de leur terrain de basket.



Prenant à son tour la parole, M. Bitèye après avoir rendu grâce au seigneur, a remercié vivement le Président Macky SALL pour la confiance placée en sa modeste personne en le désignant tête de liste départementale, ainsi que toutes les personnes ayant fait le déplacement notamment toutes les autorités administratives, académiques, scolaires, sanitaires, sportives et religieuses. Il a également remercié tous les leaders de Benno Bokk Yaakar présents à ce grand rendez-vous du social.



Pour terminer, il a lancé un appel à tous les acteurs de la mouvance présidentielle de synchroniser leurs efforts dans l'unité pour porter le triomphe de la liste de Benno Bokk Yaakar au soir du 23 janvier 2022.