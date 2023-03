Kaffrine : 200 enfants seront accompagnés dans la réinsertion socio-économique

Le projet réinsertion des jeunes filles et garçons talibés au Sénégal envisage d’enrôler 200 jeunes dans la région de Kaffrine. Ce dans le but de les accompagner dans la réinsertion socio-économique, renseigne « Sud Quotidien ».



D’après Mansour Sow, responsable du projet en charge des programmes d’enfance et de jeunesse au Secours islamique France l’objectif de ce projet est de renforcer l’accès des jeunes talibés déscolarisés à leurs droits et de contribuer à leur réinsertion sociale, citoyenne et économique.



« Nous voulons valoriser ce que font les enfants et les jeunes talibés, mais également valoriser l’apprentissage des talibés à l’intérieur des daaras, en parfaite collaboration avec les maîtres coraniques, pour une dynamique de changement en faveur des enfants », a-t-il expliqué.