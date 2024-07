Kaffrine : 2667 personnes vont bénéficier du projet « Yokk Kom Kom »

Deux mille six cent soixante-sept (2667) ménages de la région de Kaffrine (centre) vont bénéficier du projet ”Yokk Kom Kom” (amélioration des revenus), a rapporté l’Aps. Le montant de cette allocution s’élève à 416 050 000 francs CFA. La déclaration a été faite par Matar Sène, délégué général à la Protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), ce mercredi.



C’est à Koungheul au terme d’un comité départemental de développement (CDD) du comité de ciblage des quartiers et villages bénéficiaires de la phase2 du projet, que M. Sène a fait cette annonce.



La répartition est ainsi faite : Birkelane (320 ménages), Kaffrine (960 ménages), Koungheul (960 ménages) et le département de Malem-Hodar (427 ménages).



Le DGPSN a clarifié la somme que chaque bénéficiaire doit recevoir. « Dans la région de Kaffrine, un montant de quatre cent seize millions cinquante mille (416 050 000) francs CFA sera allouée aux bénéficiaires qui recevront chacun un transfert de cent cinquante mille (150 000) francs CFA, pour développer des activités économiques répondant à leurs besoins et aux potentialités de leurs terroirs » a révélé M. Sène.



« Les départements de Koungheul et Malem Hodar vont bénéficier des montants respectifs de cent quarante-quatre millions (144 000 000) francs CFA et soixante-quatre millions cinquante mille (64 050 000) francs FCFA », a-t-il ajouté.



D’après Matar Sène, le projet Yokk kom-Kom « est une manière de faciliter l’accès aux soins de santé, aux opportunités d’emplois et de revenus en conformité avec les orientations des agendas internationaux ».

Selon le délégué général, la consécration du principe de l’équité territoriale demeure l’une des innovations majeures du projet d’extension ”Yokk Kom kom”.



Le CDD s’est déroulé à Koungheul en présence des autorités administratives, territoriales et les différents bénéficiaires.