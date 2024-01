Kaffrine : la maire octroie une subvention de 15 Millions de Francs CFA aux acteurs culturels de la commune

Dans une initiative visant à soutenir et à encourager le développement culturel local, la Maire de Kaffrine, au centre du Sénégal, a octroyé une subvention de 15 millions de Francs CFA aux acteurs culturels de la commune. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle, en présence de personnalités locales et des bénéficiaires de cette aide.



Bamba Mboup, l'adjoint aux Affaires culturelles, a précisé l'objectif de cette subvention. Selon lui, « cet appui financier vise à offrir aux acteurs culturels de la commune de Kaffrine l'opportunité de vivre de leur art, tout en contribuant à l'essor culturel de la région ». Il a également exprimé le désir de faire de Kaffrine un « carrefour culturel », une véritable vitrine artistique où la diversité et la richesse culturelle de la localité pourraient pleinement s'épanouir.



D’après l'APS qui a publié l’information, cette initiative de la mairie démontre un engagement fort en faveur du développement culturel et artistique local, offrant ainsi une chance aux talents locaux de prospérer et de s'épanouir dans leur domaine artistique respectif.