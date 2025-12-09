Kaffrine : le sous-préfet de Keur Mboucki, Yoro Dia Fall, décède des suites d’une maladie

Le sous-préfet de l’arrondissement de Keur Mboucki, dans la région de Kaffrine, Yoro Dia Fall, est décédé ce mardi 9 décembre des suites d’une maladie, ont indiqué plusieurs sources concordantes jointes par l’APS. Administrateur civil de formation, il occupait cette fonction depuis août 2024.Selon les mêmes sources, Yoro Dia Fall avait auparavant servi comme sous-préfet de Djilor, dans la région de Fatick, où il avait également exercé des responsabilités au sein de l’administration territoriale. Sa disparition intervient alors qu’il était en fonction à Keur Mboucki, un arrondissement stratégique du centre du pays.L’annonce du décès a suscité une vive émotion au sein de l’administration locale, où son engagement, son professionnalisme et sa disponibilité avaient été régulièrement salués.