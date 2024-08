Kaffrine : près de 150 talibés formés dans plusieurs secteurs d'activités

A Kaffrine c'est plus de 150 talibés qui sont formés dans plusieurs secteurs d'activités génératrices de revenus. Cette formation est assurée de bout à bout par l'ONG World vision ou Vision mondiale. Ces bénéficiaires filles comme garçons qui résident dans la commune de Kaffrine ont subi une formation dans les secteurs de la couture, de l'élevage et informatique. Cette formation a pour but d'accompagner l'Etat dans l'insertion des talibés.

D'après une des bénéficiaires Bigué Ndiaye se confiait au micro du journaliste de la Radio Sénégal internationale est plus qu'utile. " J'ai choisi de me former en élevage et à la fin nous avons reçu chacun un mouton. Nous avons aussi été formés en entrepreneuriat. C'est un bon projet qui soutient les talibés", a laissé entendre la récipiendaire.