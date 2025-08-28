Réseau social
Kafountine : un jeune footballeur décède par noyade



Le football sénégalais est en deuil. Keba Diatta, ancien attaquant de Lusitana et joueur de l'ASC Bandala d'Abéné, est décédé tragiquement par noyade hier, mercredi, à Kafountine, dans le sud du pays.
 
Selon des informations, le corps du jeune footballeur a été retrouvé et repêché ce jeudi matin. Cette disparition soudaine est une grande perte pour le monde du sport sénégalais.
 
Moussa Ndongo

Jeudi 28 Août 2025 - 22:05


