Kafountine : un jeune footballeur décède par noyade

Selon des informations, le corps du jeune footballeur a été retrouvé et repêché ce jeudi matin. Cette disparition soudaine est une grande perte pour le monde du sport sénégalais.

Le football sénégalais est en deuil. Keba Diatta, ancien attaquant de Lusitana et joueur de l'ASC Bandala d'Abéné, est décédé tragiquement par noyade hier, mercredi, à Kafountine, dans le sud du pays.