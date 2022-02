Kalidou Fadiga : « J’ai présenté mes excuses à Aliou Cissé au coup de sifflet final »

Il avait des relations tendues avec son ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal à cause de leurs divergences sur la gestion de l’équipe. Mais les choses sont semblent rentrées dans l’ordre. Kalidou Fadiga puis que c’est de lui qu’il s’agit a présenté ses excuses dimanche au sectionneur national Aliou Cissé.



«Avant tout, je dis merci à tout le monde. Après le coup sifflet de l'arbitre, j'ai dit à Aliou que je présente mes excuses, parce que je lui avais mis la pression à un certain moment. Aujourd'hui, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est le premier que je remercie. Ce matin (dimanche matin), Sadio m'avait envoyé un message en me disant: «Grand, inchallah on va le faire. Et on le fera pour vous». C'est top classe ! Vive le Sénégal ! C'est la première fois que je pleure pour le football. Je ne l'ai pas fait en quart de finale, ni en demi», a dit l’ancien numéro 10.