Kalidou koulibaly : «C’est un des buts les plus importants de ma carrière »

Après avoir marqué le but victorieux contre Juventus ce dimanche à l’occasion de la 34ème journée de la Série A, Kalidou Koulibaly a exprimé toute sa fierté sur Mediaset Premium.

« C’est un des buts les plus importants de ma carrière. Gagner ici, c’était une mission presque impossible. On l’a fait. On peut être fiers de nous et heureux. On savait que c’était possible. On a toujours cru au Scudetto et on doit y croire jusqu’au bout. Nous savions que c’était un match très difficile et important, mais nous avons tout fait pour gagner, nous l’avions fait et nous pouvons être fiers de nous. La ville nous a mis le feu ces derniers jours et quand nous voyions tous ces fans nous accompagner à l’aéroport, cela nous rendait très heureux. Nous voulions les remercier et la meilleure façon de le faire était de gagner le match », a confié le défenseur sénégalais de Naples.