Kanel : effondrement du pont reliant Thianiaf et Dembancané

La circulation est coupée sur la route nationale 2 entre Thianiaf et Dembancané, dans le département de Kanel, à la suite de l’effondrement du pont reliant les deux localités. L’ouvrage de 700 mètres, qui enjambe la rivière Sangayankholé, s’est écroulé dans la nuit de dimanche à lundi.



« C’est dans la journée de dimanche que nous avons constaté que le pont commençait à devenir impraticable. Nous avions entassé de grosses pierres et des sacs remplis de sable pour protéger le pont des eaux du fleuve. Malheureusement, dans la nuit de dimanche à lundi, le pont s’est effondré », a-t-il expliqué Samba Soumaré, habitant de Dembancané.



Depuis lors, l’ouvrage reste totalement impraticable, isolant les populations qui dépendaient de ce tronçon pour leurs déplacements et leurs activités économiques. La montée des eaux du fleuve Sénégal est pointée comme la principale cause de l’incident. Un récent bulletin hydrologique du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement avait d’ailleurs alerté sur une hausse significative du niveau du fleuve.​