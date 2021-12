Kaolack : 45 individus interpellés, 30 tonnes d'engrais saisies par la police et la gendarmerie

À Kaolack, la police et la gendarmerie se sont lancées dans une traque mutuelle de délinquants aboutissant à l’arrestation de plusieurs personnes.



Selon de « L’As », la descente des policiers et des pandores dans les rues de Kaolack, dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, s'est soldée par l'interpellation de 45 personnes pour diverses infractions et la saisie de 30 tonnes d'engrais.



Concernant les infractions routières, cinq véhicules et 82 motos ont été immobilisés. Au total de 90 pièces saisies dont des permis de conduire.



Par ailleurs, l'opération combinée police-gendarmerie a aussi permis de verser dans les caisses du Trésor public 235 000 F Cfa en guise d'amendes forfaitaires.