Kaolack : Macky annonce un programme d’investissements prioritaires de 1.000 milliards FCFA

« Nous pouvons retenir, pour ce programme d’investissements prioritaires 2024-2026, une enveloppe de mille milliards de francs CFA pour la région de Kaolack. Ce programme a l’avantage de refléter les priorités consensuelles», a-t-il notamment déclaré à l’issue d’un Conseil présidentiel sur le développement de la région de Kaolack.

Macky Sall en tournée dans la région a demandé au ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération ainsi qu’à celui en charge des Finances et du Budget de réarticuler le volet jeunesse et inclusion pour renforcer les enveloppes notamment dans le secteur du sport et des activités informelles, en particulier l’activité de mototaxis communément appelées ‘’Jakarta’’ à Kaolack.

« (…) Kaolack a une histoire avec la moto et cette activité a pris naissance au Sénégal à partir de la ville de Kaolack. Aujourd’hui, plus de sept mille jeunes travaillent dans cette activité. Il nous faut les accompagner, les organiser pour en faire un véritable métier, en organisant le secteur, leur donner les moyens, les équipements, le port de casques, de gants, de genouillères, des coudières et leur donner l’assurance maladie et l’assurance retraite», a indiqué Macky Sall.

Selon le chef de l’Etat, il faut organiser tous les acteurs du secteur informel pour les accompagner. Dans le domaine du sport, Macky Sall est d’avis que Kaolack devra avoir aussi un stade aux normes.

Pour ce qui est de la santé, « il ne s’agira pas pour nous de réhabiliter l’actuel centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass qui, selon M. Sall est "déjà fatigué". Il faut continuer cette réhabilitation, mais aussi "construire un hôpital neuf de niveau 3 à Kaolack dans les prochains mois", a-t-il insisté.

Il s’agit, selon lui, d’un volet important, Kaolack étant un carrefour, avec une forte densité démographique. Il faut un hôpital qui répond à toutes les normes, avec tous les plateaux technico-médicaux requis, a dit M. Sall.

Pour le président de la République, il faut améliorer la maintenance de l’actuel hôpital régional de Kaolack ainsi que la modernisation des centres, postes et cases de santé dans l’ensemble du périmètre régional, achever le centre de santé de Gandiaye et programmer la construction des centres de santé de Ndoffane et de Wack Ngouna, entre autres.

Avec Aps

Le président Macky Sall a annoncé mercredi un programme d’investissements prioritaires (PIP) de 1.000 francs CFA en faveur de la région de Kaolack (centre) sur la période 2024-2026.