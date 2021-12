Kaolack : la douane saisie un important lot de faux médicaments et de chanvre d'une valeur de plus de 82 millions

Selon le journal « Le Quotidien », de la marchandise de contrebande est encore tombée entre les mains des douaniers à Kaolack plus précisément à Lour-Escale. Les faits se sont déroulés le 15 décembre dernier.



C’est au cours de l’opération bouclage des couloirs empruntés par les contrebandiers, que les éléments du Lieutenant El Hadj Sokhna, chef de la brigade commerciale de Keur Ayib, ont saisi un lot de faux médicaments et produits contrôlés. La saisie a été estimée à 27 740 000 francs Cfa au marché noir, et du chanvre indien d’une valeur de 55 millions de francs Cfa.



Ils ont été abandonnés au bout d’une longue course-poursuite engagée à la frontière sénégalo-gambienne. Les conducteurs des trois motos Jakarta sous pression, ont finalement été contraints d’abandonner leur précieux colis à Lour-Escale.