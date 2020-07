Kaolack : la foudre tue un jeune homme et son cheval

La foudre commence à faire des dégâts dans la région de Kaolack, une ville du centre du Sénégal. Elle a tué un homme âgé de 22 ans et son cheval ce lundi, sur la route nationale numéro 4. Les faits ont eu lieu entre Ndoffane et Keur Bakka.



La victime était à bord d’une charrette accompagnée de quatre (4) autres personnes. Ces dernières ont été blessées et le cheval tué.



Ils ont tous été évacués à l’hôpital Elhadj Ibrahima Niasse de Kaolack, selon la Rfm.