Kaolack : la mairie boycotte les initiatives du gouvernement dont le forum sur le pétrole et le gaz

La mairie de Kaolack a annoncé qu'elle boycotterait temporairement certaines initiatives du gouvernement, y compris le récent Forum sur le pétrole et le gaz organisé par le ministre Birame Souleye Diop. La décision a été prise par le maire, Serigne Mboup en concertation avec son équipe municipale.



Justifiant sa décision, l'équipe municipale a invoqué plusieurs raisons majeures comme ce qu'il qualifie de soutien à un "insulteur" : La mairie dénonce le soutien public et la pression exercée sur la justice pour la libération d'une personne qualifiée d'insulteur. Elle révèle également que des membres de Pastef, dont Fadilou Keïta et Mamadou Lamine Ndiaye, candidats aux élections législatives de 2027, sont accusés d'avoir organisé une célébration provocatrice devant la mairie et le domicile du maire.



Elle dénonce par ailleurs, des "manœuvres politiques et manque de respect". L’implication d'acteurs politiques comme Me El Hadji Diouf et d'activistes dans des manœuvres électorales, a été fustigée. La mairie déplore également un "manque de reconnaissance et une arrogance flagrante envers le maire, premier magistrat de la ville, dont le rôle est bafoué".



Parmi les raisons du boycott figure egalment la "non-réalisation de projets structurants" : La mairie souligne l'absence de progrès sur des projets majeurs, comme la "construction de 40 km de routes, la réfection des RN1 et RN4, ou la création de la zone industrielle FIKA 2025". Elle mentionne également des engagements non tenus par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) concernant des logements sociaux et de la modernisation des marchés.



L'équipe municipale accuse le gouvernement de privilégier des "forums et rencontres politiques coûteux" financés par l'argent des contribuables, au détriment de la réfection des routes et de la gestion des inondations. Elle pointe du doigt le sabotage des investissements locaux créateurs d'emplois, ainsi que la protection de "bandits économiques" et d'"insulteurs".



"En réponse à cette situation, la mairie de Kaolack s'abstiendra de participer à de telles initiatives tant que des "actions concrètes et tangibles ne seront pas réalisées pour la commune". Elle réclame en outre, la transparence et le respect de l’État de droit, la protection des institutions locales et la sécurité des habitants, un développement durable au service des citoyens, loin des ambitions politiques partisanes.



L'équipe municipale conclut en affirmant que « Kaolack mérite l’unité, la paix et des actions concrètes pour son développement ».