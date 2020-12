Kaolack: les Policiers à la retraite en colère contre le régime de Macky

Depuis plus de 4 ans, le Mouvement national des policiers à la retraite tous corps confondus court derrière le président Macky Sall en vue d’obtenir satisfaction de leurs revendications, mais en vain puisque selon le président de ladite association, tout est au point mort jusque là. Il a fait face à la presse pour tirer sur le régime en place qui selon lui n’a aucune considération envers les policiers à la retraite qui ont été d’après ses termes à la hauteur des taches qui leur ont été assignées durant leurs services.



Aux yeux de Cheikhna Keita, Macky Sall n’a pas respecté ses promesses tenues le 22 mars 2015. En effet, dit-il, « les responsables du Mouvement national des policiers à la retraite ont obtenu une audience avec le président Macky Sall au cours de laquelle, le président leur a promis un décret matérialisant la cession des logements situé au Camp de garde mais, toujours, ce ne sont que des promesses vaines », a déploré Mr Keita qui dit éviter de connaitre le même sort que les militaires retraités de Termes Sud.



Dans la foulée, le président Sall avait selon lui promis de mettre en place une commission en charge de vider cette question cependant depuis lors, rien n’a été fait dans ce sens si l’on se fie aux explications du président du Mouvement national des policiers à la retraite. Autres échos de ce face-à-face avec la presse, des camps ont connu des morcellements « inacceptables et indignes » dont il s’est abstenu de citer les noms des auteurs « qui se reconnaitront ».



En exemple, il évoque ces agissements dans les localités comme Kolda, Diourbel, Matam, Ziguinchor où dit-il, plusieurs parcelles ont été vendues. Non sans décrier la non application de la pension militaire prévue par la loi 66-07 du 10 janvier 1966, dont les mêmes dispositions ont été reconduites en 2009. En effet, il explique que ne rien comprendre de cette situation en ce sens que les gendarmes et les militaires bénéficient de pensions de retraite comme le prévoit la loi.



Le Témoin