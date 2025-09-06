Kaolack : quatre (4) arrestations et saisie de drogue avant le Gamou de Médina Baye

Dans le cadre du dispositif sécuritaire mis en place pour le Gamou de Médina Baye, la Brigade régionale des stupéfiants (OCRTIS) de Kaolack a procédé à l’arrestation de quatre (4) individus et à la saisie de produits prohibés.



L’opération, menée dans les quartiers de Médina Mbamba et de Kahone, a permis de mettre la main sur « 95 pilules d’ecstasy et 47 grammes de haschich conditionnés en plusieurs boulettes. »Les suspects ont été placés en garde à vue, tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de la drogue et les éventuelles ramifications du réseau.