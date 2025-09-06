Kaolack : saisie de 2,6 kg de chanvre indien à Sinthiou Bandoulou avant le Gamou

Dans le cadre des opérations de sécurisation du Gamou de Médina Baye, la Brigade régionale des stupéfiants de Kaolack (OCRTIS) a mené une intervention dans la nuit du jeudi au vendredi 5 septembre 2025. Vers 2h du matin, un individu a été interpellé dans le village de Sinthiou Bandoulou, situé dans la commune de Ndiaffate.
L’opération a conduit à une saisie importante. Selon la police, il s’agit « de 2,6 kilogrammes de chanvre indien, auxquels s’ajoutent 82 cornets et 16 passols de la même substance, conditionnés pour la vente à 3 000 FCFA l’unité. Trois (3) paires de ciseaux utilisées pour le conditionnement ainsi qu’une somme de 20 000 FCFA ont également été saisis. »
Le suspect a été placé en garde à vue, et une enquête est en cours.
L’opération a conduit à une saisie importante. Selon la police, il s’agit « de 2,6 kilogrammes de chanvre indien, auxquels s’ajoutent 82 cornets et 16 passols de la même substance, conditionnés pour la vente à 3 000 FCFA l’unité. Trois (3) paires de ciseaux utilisées pour le conditionnement ainsi qu’une somme de 20 000 FCFA ont également été saisis. »
Le suspect a été placé en garde à vue, et une enquête est en cours.
Autres articles
-
Dialambéré : des éleveurs en colère après la mort « suspecte » de leur bétail
-
Kaolack : quatre (4) arrestations et saisie de drogue avant le Gamou de Médina Baye
-
Mbour : cinq morts dans une collision, le commandant Yatma Dieye apporte des éclairages
-
Enlèvement de six (6) Sénégalais au Mali : le ministère de des Affaires étrangères réagit
-
Affaire Farba Ngom : trois (3) ONG exigent sa libération provisoire pour raisons médicales