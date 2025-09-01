Kaolack : saisie de 8 kg de chanvre indien par la Brigade des stupéfiants

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kaolack, relevant de l’OCRTIS, a saisi une moto transportant huit (8) kilogrammes de chanvre indien, abandonnée par un individu en fuite, rapporte la Police nationale.



Selon la même source, cette opération a été menée suite à un renseignement opérationnel, au village de Youna Sénégal, dans le secteur de Keur Hayip, situé à la frontière.



Les recherches se poursuivent en vue d’identifier et d’interpeller le suspect.