Kaolack : un agent supposé des Douanes arrêté par la Dic pour trafic de drogue

Dans une opération menée, la Division des investigations criminelles (Dic) a mis un terme aux agissements d’un réseau de trafic de drogue impliquant un agent des Douanes en service à Kaolack (centre) identifié sous le nom d’Abib Samba. En effet, c’est grâce à une infiltration que les enquêteurs ont réussi à piéger le suspect, qui détournait des saisies de drogue pour les revendre via des trafiquants.



Selon Libération, l’affaire débute lorsque le Groupe de recherches et d’interpellations (Gri) de la Dic reçoit une alerte. L’information indiquait qu’Abib Samba, agent préposé des Douanes et gestionnaire présumé des saisies opérées dans la région de Kaolack, profiterait de sa position pour détourner des substances illicites au profit d’un réseau de revente.



Pour confirmer les soupçons, les policiers ont mis en place un dispositif d’infiltration. Se faisant passer pour des acheteurs, ils passent commande de 15 kilos de chanvre indien auprès du douanier suspecté. L’échange a été fixé à Mbour, sur la petite côte.



Ignorant qu’il s’agissait d’un piège, Abib Samba s’est présenté sur les lieux avec la marchandise. Il est accompagné de son complice, Amadou Diop, un habitant de Karang qui aurait joué le rôle de pisteur dans le trafic, souligne le journal. À en croire ce dernier, non seulement le douanier était en possession de la drogue commandée, mais il s’était déplacé avec un véhicule de service des Douanes, bien qu’il ne soit pas en mission officielle.



Pire encore, il portait sur lui son arme de fonction. Pris en flagrant délit, les deux hommes sont immédiatement interpellés par les agents de la Dic.



Une enquête est en cours.