Kaolack : un individu arrêté pour « offre et vente de chanvre indien »

Les limiers du commissariat central de Kaolack (centre) ont procédé à l’interpellation d’un individu pour « offre et vente de chanvre indien », hier mardi. La police nationale, dans un post sur Facebook, fait savoir que cette interpellation fait suite à une enquête menée par la Sûreté urbaine (Su), visant un réseau de trafic de cannabis dans le quartier des Parcelles Assainies ( l'une des 19 communes de la Ville de Dakar).
Le suspect a été appréhendé à son lieu de fréquentation habituel, en possession de trois cornets de chanvre indien et d'un joint.
La perquisition de sa chambre a permis de découvrir 110 autres cornets de chanvre indien, d'une valeur de 1 000 francs CFA l'unité, deux paires de ciseaux et une somme de 91 000 francs CFA, soupçonnée de provenir de la vente de drogue.
Toujours selon la police, le suspect a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours.
