Kaolack: une mineure de 16 ans accuse son copain de viol, se ravise après avis médical et pointe du doigt son père

Une affaire de viol suivi de grossesse a atterri, vendredi dernier, sur la table du commissaire central de Kaolack. Ces faits ont eu lieu le vendredi passé au quartier Kabatoki. Elle implique une élève en classe de 4ème M. Ngom et son petit copain un Jakartaman Abdou Diouf. Ce dénier s'est retrouvé derrière les barreaux pour détournement de mineure après une longue idylle ponctuée de rapports sexuels. La demoiselle Ngom très éprise de son petit copain face à un père intransigeant, n'a trouvé mieux que de prétendre avoir fait l'objet de viol suivi de grossesse.



Se rendant au commissariat central de Kaolack, le père de la prétendue victime, a déposé une plainte contre le copain de sa fille pour « viol suivi de grossesse ». Une enquête a été ouverte par les limiers qui ont découvert grâce à des examens gynécologiques que M. Ngom a une ancienne défloraison hyménale sans révéler des traces de grossesse. Convoquée à son tour pour être auditionnée, M. Ngom est passée aux aveux en déclarant avoir inventé cette histoire de grossesse. « C'est mon fiancé. Et je l'aime de tout mon cœur. Mais mon père refuse catégoriquement de me voir avec lui. Or, je veux me marier avec lui. Donc, pour contraindre mon père à me donner en mariage, je suis allée raconter à ma tante que je suis enceinte de mon fiancé. Mieux, je lui ai fait croire qu'il s'agit d'un viol », a révélé l’adolescente de 16 ans.



Entendu lui aussi, Abdou Diouf a reconnu les faits en révélant avoir effectivement entretenu de multiples rapports sexuels avec M. Ngom, mais à chaque fois avec le consentement de cette dernière.



Toutefois, le mis en cause a été déféré et poursuivi pour détournement de mineure.