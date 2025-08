Kaolack : vives tensions entre le préfet et le maire Serigne Mboup après un ordre de "dégager"

"Tu ne peux pas me dégager. Tu dégages tout le monde, mais tu ne peux pas me dégager individuellement, non, tu ne peux pas", a rétorqué Serigne Mboup avec fermeté.



Face à un agent de sécurité intervenant dans l'échange, le maire a poursuivi en soulignant la gravité des mots employés : "Le mot 'dégager' est lourd. Je suis une autorité", rappelant ainsi son statut d'élu démocratique.

Cet échange musclé a rapidement provoqué une vague d'indignation parmi les citoyens et sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur stupéfaction, comme cet utilisateur qui s'est interrogé : "Comment un préfet peut-il se permettre de dire à un maire de 'dégager' sur un ton aussi violent ? C'est un manque total de respect".



À l'heure actuelle, les circonstances exactes ayant conduit à cette altercation restent floues.

Une vidéo devenue virale ce dimanche 3 août a capturé un échange particulièrement tendu entre le préfet de Kaolack (centre) et Serigne Mboup, maire de la ville. Dans cette séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux, on voit clairement le préfet ordonner au maire de "dégager" des lieux, un terme qui a immédiatement suscité la réaction de l'édile local.