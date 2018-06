Karim Wade annonce son grand retour

«Alors que le Chef de l’Etat Macky Sall a érigé depuis 2012 le mensonge, la manipulation et le complot en mode de gouvernance, voilà que son Gouvernement se livre à un bricolage statistique pour gonfler artificiellement le niveau de trésorerie de l’Etat et les chiffres de la croissance. Ses propres services, par le biais de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie ainsi que de la Banque Mondiale viennent, l’une après l’autre de remettre en cause les chiffres de la croissance officiellement publiés par le pouvoir en place de Macky Sall pour les années 2016 et 2017», a déclaré Karim Wade dans son message délivré aux Sénégalais à l’occasion de la célébration de la fête de Korité.



A en croire le candidat du Pds à la prochaine élection présidentielle, cette supercherie s’est manifestée avec «l’incapacité » du gouvernement de Macky Sall à «honorer les nombreuses factures qui s’accumulent sur le bureau du ministre de l’Economie et des Finances, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses entreprises privées sénégalaises, sans parler de la dernière campagne arachidière de 2017 qui n’a toujours pas été financée pour permettre aux paysans de toucher leur dû et de se débarrasser des bons et que la nouvelle campagne 2018 s’annonce avec le démarrage de la saison des pluies».



S’y ajoutent, énumère-t-il, le «million de Sénégalais » menacés par la famine, le retard de paiement des bourses «ayant conduit à la mort tragique de l’étudiant Fallou Sène, les nombreux scandales économiques et financiers, les effets catastrophiques d’une politique d’endettement massif et irresponsable qui compromet sérieusement l’avenir des jeunes générations, l’arrêt de la plupart des chantiers, la faillite de la politique de santé ainsi que les déclarations indignes de Macky Sall sur la colonisation».



Wade-fils d’ajouter : «Au demeurant, face aux campagnes d’intoxication, de désinformation et aux articles tendancieux d’une certaine presse inféodée au régime, faisant état d’un «deal» avec le gouvernement ou d’un non-retour dans mon pays ou de je ne sais quoi encore qui m’empêcherait de participer à l’élection présidentielle de 2019, je voudrais vous dire clairement que je n’ai souscrit ou accepté aucun arrangement, aucun deal avec Macky Sall. Ma détermination est intacte pour l’affronter dans des élections qu’il essaie déjà de vous voler en espérant pouvoir choisir les candidats qui pourront l’affronter et sélectionner les électeurs qui pourront voter».



Avant de préciser : «Je suis en route pour faire face à mes devoirs et mériter la confiance de ceux qui m’ont investi et de tous ceux qui sont décidés à m’accompagner. Macky Sall doit être conscient qu’aucune compromission, pas même celle d’une justice aux ordres, ne saurait arrêter la marche d’un peuple qui veut vaincre la fatalité et prendre son destin en main. En vérité, au lieu de se dérober dans une fuite peu glorieuse, il ne lui reste qu’à prendre enfin son courage à deux mains pour m’affronter dans un combat loyal où il ne peut que sortir vaincu».