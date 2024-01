Karim Wade après la résolution de l'Assemblée nationale "notre prochaine lutte c'est le report de l'élection présidentielle"

Les deux députées du Pds qui ont clamé haut et fort à l'Assemblée nationale le report de la présidentielle de 2024 viennent d'être soutenues par leur leader Karim Wade.



Celui-ci après s'être réjoui de la résolution de la mise en place d'une Commission d'enquête parlementaire a déclaré que la prochaine lutte c'est "le report de la présidentielle".



"Nous avons remporté une première victoire décisive contre le coup d'État électoral. L'Assemblée Nationale a approuvé la création d'une commission d'enquête pour examiner les circonstances de mon élimination injuste, ainsi que celle d'autres candidats, de l’élection présidentielle du 25 février 2024. C'est une avancée majeure pour prévenir le chaos et sauvegarder la démocratie au Sénégal", s'est félicité Karim Wade dans une note publiée sur son compte X.



Alors pour lui : " La prochaine lutte est le report de cette élection présidentielle, qui s'apparente à un simulacre . Nous exigeons l'instauration d'une Cour Constitutionnelle véritablement indépendante avec des juges impartiaux, honnêtes, et dévoués aux intérêts de notre nation, à l'image des grandes démocraties de ce monde. Chaque citoyen sénégalais devrait pouvoir se tourner vers cette cour pour défendre ses droits", a-t-il fait savoir.



Ces propositions, en à croire Wade-fils "font partie de son programme ambitieux pour le Sénégal, un programme que les actuels "sages" du Conseil Constitutionnel tentent de l'empêcher de mettre en œuvre. Il est intolérable que le Conseil Constitutionnel soit utilisé pour exclure un candidat ayant renoncé à sa double nationalité, tout en autorisant d'autres candidats binationaux à concourir. Quel scandale ! Quelle injustice !"



À cet effet, le candidat invalidé dit attendre "avec impatience les conclusions de la commission d'enquête. Ce sera un moment décisif pour notre démocratie. Ce sera ainsi le début d'une ère de justice et d'équité dans notre système électoral".