Kédougou : 1 mort et neuf blessés dans un accident

L'accident de la circulation survenu ce lundi, à Siling, un village de la commune de Bandafassi (Kédougou, Est), a fait un mort. Il s'agit d'une des victimes qui a succombé à ses blessures après son évacuation.



Le défunt faisait partie de trois des victimes ayant été grièvement blessées dans cet accident qui a impliqué deux véhicules sur une axe menant vers la République de Guinée, a expliqué, à l'APS, un responsable de la Brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou.



Le drame est survenu après que l’un des véhicules en provenance de Bandafassi et roulant en toute vitesse a heurté une voiture stationnée au bord de la chaussée.



Aussitôt informés, les hommes de la brigade régionale des sapeurs-pompiers se sont déployés sur le lieu du drame et ont évacué les dix victimes vers les centres hospitaliers de Kédougou et de Tambacounda.