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Kédougou, Louga, Dakar, Thiès, Diourbel… Le point région par région sur la propagation de la diphtérie



Kédougou, Louga, Dakar, Thiès, Diourbel… Le point région par région sur la propagation de la diphtérie
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point sur l'évolution de l'épidémie de diphtérie au Sénégal, à la date du 8 septembre 2026. Depuis la confirmation du premier cas, le 1er août 2026, le Sénégal a enregistré 57 cas confirmés de diphtérie, dont huit décès, selon un communiqué. 

La répartition des cas confirmés par district sanitaire est la suivante :

Région de Kédougou: 27 cas

Kédougou: 18 cas

Saraya: 7 cas
Salémata: 2 cas
Région de Dakar : 7 cas
Guédiawaye: 6 cas
Keur Massar: 1 cas
Région de Diourbel: 4 cas
Touba: 3 cas
Mbacké: 1 cas
Région de Matam: 1 cas
Matam: 1 cas
Région de Louga: 8 cas
:
Kébémer: 5 cas
Darou Moukhty: 3 cas
Région de Thiès: 7 cas
Mbour: 6 cas
Thiadiaye: 1 cas
Région de Kaolack: 2 cas
Kaolack: 1 cas
Guinguinéo: 1 cas
Région de Kolda: 1 cas
Vélingara: 1 cas

Le ministère de la Santé rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester notamment par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnés de difficultés respiratoires.

Il souligne que la transmission de la diphtérie se fait principalement par inhalation des gouttelettes respiratoires expulsées lors de la toux ou de l'éternuement par une personne infectée. La maladie peut également se propager par contact direct avec des objets ou des tissus contaminés.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et, si nécessaire, à compléter les doses manquantes.

Enfin, il recommande également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès l'apparition des premiers signes et d'éviter toute automédication.
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Moussa Ndongo

Mercredi 9 Septembre 2026 - 18:35


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