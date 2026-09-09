Kédougou, Louga, Dakar, Thiès, Diourbel… Le point région par région sur la propagation de la diphtérie

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point sur l'évolution de l'épidémie de diphtérie au Sénégal, à la date du 8 septembre 2026. Depuis la confirmation du premier cas, le 1er août 2026, le Sénégal a enregistré 57 cas confirmés de diphtérie, dont huit décès, selon un communiqué.



La répartition des cas confirmés par district sanitaire est la suivante :



Région de Kédougou: 27 cas



Kédougou: 18 cas



Saraya: 7 cas

Salémata: 2 cas

Région de Dakar : 7 cas

Guédiawaye: 6 cas

Keur Massar: 1 cas

Région de Diourbel: 4 cas

Touba: 3 cas

Mbacké: 1 cas

Région de Matam: 1 cas

Matam: 1 cas

Région de Louga: 8 cas

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Kébémer: 5 cas

Darou Moukhty: 3 cas

Région de Thiès: 7 cas

Mbour: 6 cas

Thiadiaye: 1 cas

Région de Kaolack: 2 cas

Kaolack: 1 cas

Guinguinéo: 1 cas

Région de Kolda: 1 cas

Vélingara: 1 cas



Le ministère de la Santé rappelle que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse, mais évitable grâce à la vaccination. Elle peut se manifester notamment par un mal de gorge, de la fièvre, une difficulté à avaler, un enrouement, un gonflement du cou ou la présence de membranes grisâtres dans la gorge, parfois accompagnés de difficultés respiratoires.



Il souligne que la transmission de la diphtérie se fait principalement par inhalation des gouttelettes respiratoires expulsées lors de la toux ou de l'éternuement par une personne infectée. La maladie peut également se propager par contact direct avec des objets ou des tissus contaminés.



Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les parents à respecter le calendrier vaccinal du Programme élargi de vaccination, à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et, si nécessaire, à compléter les doses manquantes.



Enfin, il recommande également de consulter sans délai la structure de santé la plus proche dès l'apparition des premiers signes et d'éviter toute automédication.