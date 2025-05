Kédougou : Trois (3) sites d’orpaillage clandestins démantelés et 47 individus interpellés

Quarante-sept (47) individus ont été interpellés mardi 20 mai dans le secteur de Moussala, dans la région de Kédougou, au cours d’une vaste opération menée par les éléments de la Zone militaire n°4. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Opération Orientale, visant à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles dans le sud-est du pays.



Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa), « les militaires ont procédé au démantèlement de trois sites d’orpaillage clandestins et à la saisie de plusieurs troncs de bois coupés illégalement. » Le bilan matériel de l’opération est conséquent : 13 motopompes, 28 motos, 2 groupes électrogènes et divers équipements ont été confisqués.



Les personnes interpellées et les objets saisis ont été remis à la gendarmerie pour les suites judiciaires. La Dirpa précise que « les opérations se poursuivent sur le terrain, dans un contexte de renforcement des efforts pour protéger les ressources naturelles de la région de la Falémé. »