Kédougou : à Saraya (4) nouveaux postes pluviométriques sont mis en place

Quatre nouveaux postes pluviométriques ont été installés dans le département de Saraya. « Nous les avons installés dans les villages de Missirah Sirimana, Bembou, Madina Baffé et Khossanto, et ceci, dans l’optique d’améliorer les études et outils d’aide à la décision sur les phénomènes liés à la variabilité et au changement climatique » a indiqué la direction régionale du développement rural (DRDR) dans son rapport hebdomadaire.

Selon la DRDR , ces installations ont été réalisées pour une meilleure appréciation de la variabilité spatio-temporelle des précipitations.

En dehors de ces quatre nouveaux postes pluviométriques, tous les autres postes sont déficitaires, à l’exception de Fongolimbi, Oubadji, Salémata et Saraya, relève la DRDR.



La DRDR indique qu’en comparaison avec la normale saisonnière 1991-2020, les postes de Fongolimbi, Saraya et Médina Baffé sont excédentaires, avec un maximum de 92,2 mm au poste de Fongolimbi, à la date du 31 juillet.



D’après la DRDR cette année " les prévisions pour l’hivernage indiquent une situation pluviométrique normale à excédentaire par rapport à la normale saisonnière, “facteur important pour une bonne planification des opérations de production”.

Les cultures sont au stade de montaison pour la première vague, de tallage à développement foliaire pour la deuxième vague et de levée pour la troisième vague.

La situation phytosanitaire est, pour le moment, décrite comme calme dans l’ensemble de la région, sauf dans quelques localités du département de Kédougou : Fogolimbi, Tomboronkoto, Bandafassi, où l’on signale, pour la culture du maïs, des attaques de chenilles légionnaires d’automne.



Le rapport de la DRDR souligne la nécessité de renforcer la vigilance et le contrôle de la chenille légionnaire, à travers des sensibilisations et des renforcements de capacité des acteurs.

Il fait état de la mise en place de variétés de maïs hybride dans le territoire départemental, en partenariat avec notamment la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI).

Le rapport signale les difficultés et les contraintes que la direction régionale de l’agriculture rencontre sur le terrain, en termes de manque d’agents pour le suivi de la campagne dans les services départementaux de développement (SDDR) de Kédougou et de Saraya, mais aussi d’inaccessibilité de certaines zones pendant l’hivernage.



Il évoque aussi des magasins en état de délabrement avancé, l’absence de locaux pour les SDDR de Saraya et de Salémata, la faible capacité de stockage du magasin de Kédougou (environ 100 tonnes), retardant la mise en place des quantités prévues.

S’y ajoute le manque de petit matériel à traction animale (semoirs, houes sine, charrues, etc.), la mauvaise levée des variétés hybrides.