Kédougou: deux (2) morts dans des affrontements entre populations et FDS

Deux (2) personnes ont été tuées dans de violentes manifestations dans la commune de Khossanto, à 27 kilomètres de Sabodala, lors d’une protestation contre le nouvel arrêté du préfet, en brûlant des objets et barrant la route principale.



Après de premiers affrontements, un second renfort est allé sur place (06 pick-up remplis de gendarmes). Aux tirs de lacrymogènes les populations ont riposté par des Jets de pierres. Le bilan actuel fait état de 2 morts et plusieurs blessés; selon la RFM.



Pour rappel ces violents affrontements font suite à la modification et au remplacement de l'arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'œuvre non qualifiée.