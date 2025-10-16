Kédougou : deux individus arrêtés sur un site d’orpaillage pour trafic de drogue et de produits psychotropes

La Brigade régionale des stupéfiants de Kédougou, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a arrêté, le 13 octobre 2025, deux individus impliqués dans un réseau de trafic de chanvre indien et de substances psychotropes sur un site d’orpaillage à Diakhaba.
Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel. Les investigations entreprises ont permis d'interpeller les deux suspects dans leur case, où ils avaient dissimulé plusieurs produits illicites.
La perquisition a permis de saisir :
-deux sachets de Kush ;
-un cornet de chanvre indien ;
18 comprimés de Tramadol ;
-deux paires de ciseaux ;
-un lot d’étuis de Tramadol déjà utilisés ;
-ainsi qu'une somme d'argent.
Toujours d’après la Police, la drogue, la somme d’argent et le matériel ont été consignés pour les besoins de l’enquête, de même qu'une moto de marque « TVS 150 » et trois téléphones portables de marque Techno.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « offre, cession et détention de chanvre indien et trafic de produits psychotropes ».
Selon la Police nationale, ces interpellations font suite à l'exploitation d'un renseignement opérationnel. Les investigations entreprises ont permis d'interpeller les deux suspects dans leur case, où ils avaient dissimulé plusieurs produits illicites.
La perquisition a permis de saisir :
-deux sachets de Kush ;
-un cornet de chanvre indien ;
18 comprimés de Tramadol ;
-deux paires de ciseaux ;
-un lot d’étuis de Tramadol déjà utilisés ;
-ainsi qu'une somme d'argent.
Toujours d’après la Police, la drogue, la somme d’argent et le matériel ont été consignés pour les besoins de l’enquête, de même qu'une moto de marque « TVS 150 » et trois téléphones portables de marque Techno.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour « offre, cession et détention de chanvre indien et trafic de produits psychotropes ».
Autres articles
-
Fièvre de la Vallée du Rift : un cas confirmé à Dakar
-
Forum national du Livre : le Président Diomaye veut faire de Dakar un hub régional de l’édition et de la création intellectuelle
-
Forum national du Livre : sept (7) mesures fortes proposées pour asseoir la souveraineté culturelle du Sénégal
-
infrastructures : Déthié Fall mobilise les entreprises pour accélérer les grands chantiers du Sénégal
-
Saint-Louis : vives tensions après l’annonce de la démolition des maisons sur la bande des 20 mètres