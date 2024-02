Kédougou : l’éboulement d’une mine fait quatre (4) morts

Le site d'orpaillage traditionnel de Mouran, le long de la Falémé dans la commune de Missirah Sirimana (Kédougou), a été le théâtre d'une tragédie mercredi après-midi. Vers 17 heures, l'effondrement d'un puits, connu sous le nom de « daman », a suscité l'émoi et la consternation parmi la population, principalement composée d'orpailleurs. Quatre (4) travailleurs, de nationalité malienne, ont perdu la vie dans cet accident tragique.



Ces orpailleurs, avaient creusé les flancs des tranchées lorsque les rochers ont cédé, les ensevelissant sous les décombres et le sable. Malheureusement, le manque d'équipements adéquats a compliqué les opérations de sauvetage, retardant l'extirpation des corps sans vie.



Selon L’Observateur, la Brigade de Saraya a constaté les faits, et les corps ont finalement été transportés à la morgue du district sanitaire local après une opération de sauvetage qui a duré plusieurs heures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique.