Kédougou : un Malien de 27 ans arrêté avec des explosifs

La Brigade de Sabadola, une localité située dans la région de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, a arrêté Oumar Traoré, un Malien âgé de 27 ans. Le mis en cause a été interpellé dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin, en possession d’explosifs au cours d’une opération de sécurisation.



L’Observateur qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, renseigne que 496 pièces dissimulées dans des sacs de 50 kilos en provenance du Mali et destinées à faire exploser le sous-sol pour une exploitation des mines d’or, ont été retrouvés par devers lui.



Marié et père d’un enfant, il est actuellement en garde à vue.