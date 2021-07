Kédougou: une attaque à main armée fait deux morts et un blessé grave

Le banditisme a repris du service dans la région de Kédougou. Hier lundi 05 juillet à 1 km du site d'orpaillage de Deindji, des assaillants armés jusqu'aux dents ont tiré à bout portant sur deux personnes. Selon nos confrères de Source A, c'est aux environs de 19h qu'un convoi d'orpailleurs qui se rendait à Kédougou a été intercepté par un groupe d'individus armés.



Sommés de s'arrêter, deux parmi les conducteurs de motos ont voulu se sauver, mais c'était sans compter sur les assaillants qui avaient la gâchette facile.



Le feu est ouvert et le bilan a fait état de deux morts, un blessé grave, une importante somme d'argent et des téléphones, portables emportés.



Alertées, les forces de défense et de sécurité n'ont fait que constater les dégâts.



Une enquête est ouverte par le parquet du tribunal de grande instance de Kédougou, mais aussi une patrouille de l'armée et la gendarmerie est lancée afin d'appréhender les ravisseurs



Les corps sans vie des orpailleurs sont acheminés à la morgue du centre de santé de Kédougou.