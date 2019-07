Kédougou: une fillette de 4 ans sauvagement violée par un Guinéen

Une affaire de viol sur mineure est sur toutes les langues à Kédougou. Un Guinéen âgé de 35 ans, a profité de la naïveté d’une petite fille A.T, pour l’entraîner dans sa chambre et exercer des abus sexuels sur elle.



Celle-ci a été interceptée dans la rue par le tronçonneur qui, sous prétexte de l’envoyer à la boutique du coin, lui demande de le rejoindre dans sa chambre, située à quelques pâtées de la maison familiale de la fillette.



Le maniaque sexuel se jette sur elle avant de la relâcher, informe "Les Echos". Aperçue par une voisine de quartier, cette dernière conduit la petite auprès d’un médecin-gynécologue qui confirme le viol.



Alertée d’une plainte, la police de Kédougou convoque le mis en cause et le soumet à une interrogation.

Le présumé violeur tente de nier les faits avant d’avouer qu’il s’est juste contenté de se frotter contre les parties intimes de la fillette. Il a été mis aux arrêts pour viol commis sur une fillette de 4 ans.