Keita Baldé : « j’ai toujours admiré Samuel Eto’o »

Dans un entretien accordé à la presse italienne, l’international sénégalais évoluant à l’Inter, Keita Diao Baldé est revenu sur ses idoles dans le football, révélant qu’il a toujours admiré Samuel Eto’o, l’attaquant camerounais qui avait fait ses beaux jours dans le même club.



A la question quelles sont vos idoles dans le football, Keita Baldé répond : « Il y a un joueur que j’ai toujours admiré depuis mon séjour à la Masia, à Barcelone. Il s’agit de Samuel Eto’o. Vous pouviez voir le grand respect qu’il avait pour tous ses coéquipiers. Il avait beaucoup de personnalités, il était une idole ».



Et d’ajouter : « quand j’étais plus jeune et que je jouais sur la Playstation, j’avais toujours choisi l’Inter. J’étais fou de Veron, d’Adriano et Martins. Adriano était très fort. En Italie, j’ai toujours soutenu l’Inter ».