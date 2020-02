Kémi Seba solde ses comptes avec le régime de Macky et Youssou Ndour

Après son expulsion du Sénégal et son séjour mouvementé à l'Aéroport international Blaise Diagne, Kémi Seba solde ses comptes, via un Direct sur sa page Facebook, avec le régime de Macky sall et le groupe de presse de Youssou Ndour... Regardez !!!