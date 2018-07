Kenya, la forêt de Mau en danger

Au Kenya, la forêt de Mau est en danger. Ce complexe forestier, qui compte parmi les plus grands d’Afrique de l’Est, est le bassin hydrographique de plus de 7 lacs, dont le Lac Victoria, et est essentiel à l’écosystème de près d’une dizaine de parcs nationaux au Kenya et jusqu’en Tanzanie. C’est aussi une des plus grandes forêts primaires de la région, c’est-à-dire une forêt originelle, qui n’a jamais été touchée par l’homme. Mais, ces 20 dernières années, la forêt de Mau a perdu 25% de sa superficie originelle. Un désastre écologique qui risque d’avoir des conséquences très graves sur toute la région.