Kenya: une manifestation massive contre la loi de finances émaillée de violences

Au Kenya, ce 25 juin est une journée de mobilisation contre le projet de loi de finances 2024, qui entrait en troisième lecture aujourd’hui au Sénat. Des dizaines de milliers de Kényans sont descendus dans les rues des grandes villes du pays. À Nairobi, ils ont convergé dans le centre-ville. D’après l'ONG Amnesty International, des violences ont en parallèle éclaté et les policiers ont tiré à balles réelles. RFI a rencontré des manifestants qui affirment avoir vu plusieurs dépouilles.Plusieurs ONG, dont Amnesty Kenya, font état d'au moins cinq personnes tuées par balles et 31 blessées. La police a repris le contrôle de l'enceinte du Parlement où des manifestants avaient pénétré. Le Président Ruto promet de réprimer fermement « l'anarchie ». « Nous apporterons une réponse complète, efficace et rapide aux événements de trahison d'aujourd'hui », a déclaré William Ruto lors d'un point presse à Nairobi.